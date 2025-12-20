Max Navarro (Premià de Mar, 2002) ha concursat a l'edició d'enguany d'Operación Triunfo, i ha fet el que no s'havia fet en cap de les edicions del programa: publicar el seu primer single (que té 500.000 reproduccions a Spotify i 120.000 a Youtube) en català:
Ara per fi estem sols,
hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.
Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món.
Passen les tres i sé que em costarà,
però encara queda nit i no ho voldria malgastar.
Ara per fi estem sols,
portes mirant-me tot el vespre i ja sé què és el que vols.
No cal parlar-ne, no hi ha pressa,
no sé ni on tinc el nom i no soc famós per la conversa,
però per tu ho intentaré i potser me’n surto.
Fixa’t rere la finestra:
s’hi veuen dues estrelles.
Com em meravelles,
tu i jo som com elles.
Crec que des de fora,
fas més llum tu sola.
Com em meravelles,
tu i jo som estrelles.
Crec que ens diuen hola,
per com parpellegen.
Ara per fi estem sols,
m’has repassat les pigues i jo m’he posat nerviós,
és per com brilles, no sé ni on tinc el nom,
passen les cinc i sé que em costarà,
per tu ho intentaré i potser me’n surto.
Fixa’t rere la finestra:
s’hi veuen dues estrelles.
Fixa’t rere la finestra:
s’hi veuen dues estrelles.
Com em meravelles,
tu i jo som com elles.
Crec que des de fora,
fas més llum tu sola.
Com em meravelles,
tu i jo som estrelles.
Crec que ens diuen hola,
per com parpellegen.
I el millor de tot és que
no ens caldria dir més.
Dues estrelles, som com elles.
Com em meravelles,
tu i jo som com elles.
Crec que des de fora,
fas més llum tu sola.
Com em meravelles,
tu i jo som estrelles.
Crec que ens diuen hola,
per com parpellegen.
Com em meravelles,
tu i jo som com elles.
Crec que des de fora,
fas més llum tu sola.
Com em meravelles,
tu i jo som estrelles.
Crec que ens diuen hola,
per com parpellegen.