  • Catorze /
  • Piano /
  • Every breath you take (improvisat per Jacob Collier, el públic i una orquestra)

Every breath you take (improvisat per Jacob Collier, el públic i una orquestra)

Jacob Collier en un concert ha improvisat la cançó de Police tot dirigint el públic i l'orquestra

Piano Piano
Autor
Jacob Collier dirigint el seu públic
Jacob Collier dirigint el seu públic

"Fa uns mesos, vaig tenir l’alegria d’actuar amb la primera Orquestra Simfònica del Públic del món a San Francisco. Va ser una trobada de fans d’arreu d’Amèrica del Nord, dirigida per la Suzie Collier. A mig concert, va passar això: sense haver-ho assajat, sense tenir cap partitura, sense haver-ho previst, entre tots van començar a tocar l'Every breath you take", explica el músic Jacob Collier, conegut per convertir el públic dels seus concerts en un cor gegant que ell mateix dirigeix. Aquí teniu el vídeo en què veureu el procés amb què van construir la cançó:

Aquí teniu un altre vídeo en què dirigeix tot el públic:

I parlant d'improvisar, revivim el dia en què Bruce Springsteen i The Street Band van fer cas a la petició d'una persona del públic:

You Never Can Tell - bruce springsteen
Piano
You never can tell (per Bruce Springsteen i la Street Band)
Redacció
Data de publicació: 11 de febrer de 2026
Última modificació: 11 de febrer de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi