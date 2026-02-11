"Fa uns mesos, vaig tenir l’alegria d’actuar amb la primera Orquestra Simfònica del Públic del món a San Francisco. Va ser una trobada de fans d’arreu d’Amèrica del Nord, dirigida per la Suzie Collier. A mig concert, va passar això: sense haver-ho assajat, sense tenir cap partitura, sense haver-ho previst, entre tots van començar a tocar l'Every breath you take", explica el músic Jacob Collier, conegut per convertir el públic dels seus concerts en un cor gegant que ell mateix dirigeix. Aquí teniu el vídeo en què veureu el procés amb què van construir la cançó:
Aquí teniu un altre vídeo en què dirigeix tot el públic:
I parlant d'improvisar, revivim el dia en què Bruce Springsteen i The Street Band van fer cas a la petició d'una persona del públic: