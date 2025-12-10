Roberto Iniesta Ojea, conegut com a Robe, fundador i cantant d'Extremoduro, va néixer el 16 de maig del 1962 i ha mort el 9 de desembre del 2025 als 63 anys. Ja feia una any que havia cancel·lat la gira de concerts de comiat Ni Santos ni Inocentes, després que li diagnostiquessin una tromboembolisme pulmonar. Recordem un dels músics i lletristes més destacats del rock espanyol amb aquesta cançó:

Me da vértigo el punto muerto

y la marcha atrás,

vivir en los atascos,

los frenos automáticos y el olor a gasoil.

Me angustia el cruce de miradas,

la doble dirección de las palabras

y el obsceno guiñar de los semáforos.

Me arruinan las prisas y las faltas de estilo,

el paso obligatorio, las tardes de domingo

y hasta la línea recta.

Me enervan los que no tienen dudas

y aquellos que se aferran

a sus ideales sobre los de cualquiera.

Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido,

parado frente al mar mientras que el mundo gira.

(Fragment del poema Ideario, de Francisco M. Ortega Palomares)

Vive mirando una estrella

siempre en estado de espera.

Bebe a la noche ginebra

para encontrarse con ella.

Sueña con su calavera

y viene un perro y se la lleva,

y aleja las pesadillas

dejando en un agujero

unas flores amarillas

pa' acordarse de su pelo.

Sueña que sueña con ella,

si en el infierno le espera,

quiero fundirme en tu fuego

como si fuese de cera.

Y antes de hacer la maleta

y pasar la vida entre andenes,

deja entrar a los ratones

para tener quien le espere.

Sueña con su melena

y viene el viento y se la lleva,

y desde entonces su cabeza

tan solo quiere alzar el vuelo,

y bebe rubia la cerveza

pa' acordarse de su pelo.

Sueña que sueña la estrella

siempre en estado de espera,

vuelve a coger la botella

y pasa las noches en vela.

Siempre en estado de espera.