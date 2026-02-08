  • Catorze /
  • Gallo rojo, gallo negro (per Joan Dausà i Zoe Bonafonte)

Ay, qué desencanto / si me borrara el viento / lo que yo canto

Joan Dausà
El 1964, el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio va dir no a la dictadura amb la cançó Gallo rojo, gallo negro, que va publicar al disc Canciones de la resistencia española. Als Premis Gaudí, l’actriu Zoe Bonafonte i Joan Dausà han cantat aquest tema (que forma part de la pel·lícula El 47):

Cuando canta el gallo negro
es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo
otro gallo cantaría.

Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento.
Ay, qué desencanto
si me borrara el viento
lo que yo canto.

Se encontraron en la arena
los dos gallos frente a frente.
El gallo negro era grande
pero el rojo era valiente.

Se miraron cara a cara
y atacó el negro primero.
El gallo rojo es valiente
pero el negro es traicionero.

Gallo negro, gallo negro,
gallo negro, te lo advierto:
no se rinde un gallo rojo
más que cuando está ya muerto.

Redacció
Data de publicació: 08 de febrer de 2026
Última modificació: 08 de febrer de 2026
