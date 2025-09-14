Lluís Sánchez, guanyador de la darrera edició d'Eufòria, en motiu de la Diada ha compartit un vídeo en què canta La gavina amb la seva àvia. "L’altre dia cantava per casa i vaig descobrir que, tot i els seus vuitanta-vuit anyets, la meva iaiona té molt bona veu. Necessitava poder cantar, almenys en públic, alguna cançó amb ella. Espero que us agradi aquest detallet i que passeu una gran diada! Visca Catalunya!":
Oh, gavina voladora,
que volteges sobre el mar
i al pas del vent, mar enfora,
vas voltant fins a arribar
a la platja assolellada,
platja de dolços records,
on dia i nit hi fa estada
la nina dels meus amors.
Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent.
Digues-li que sento
dolça melangia
i que en ella penso
en tot moment.
Oh, si igual que tu, gavina,
el mar pogués jo travessar
fins a arribar a la platja
on tan dolç és recordar
i veure la imatge bruna
en el seu bell despertar,
de la nina que entre somnis
és tan grat d'acariciar.
