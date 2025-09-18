Madelein Mansson té 81 anys, i al llarg de la vida s'ha dedicat a fet tot de feines: des de jardinera i cantant de jazz fins a dissenyadora i monitora d'aeròbic. Quan, després d'una malaltia que va durar nou anys, el seu marit es va morir, ella va patir una depressió profunda: "Havia estat sempre al seu costat cuidant-lo, estava molt trista i apàtica, no tenia ganes de fer res". La sortida d'aquell pou la va trobar en un lloc que no tenia previst: com que li agradava molt la música, el fill d'una amiga seva li va fer classes de discjòquei. El que d'entrada era totalment desconegut cada cop li va interessar més: va sortir a clubs per observar com els discjòqueis mesclaven les cançons, prenia apunts i anava practicant a casa. Quan es va plantejar la remota idea de fer-ho en públic, va topar amb un problema: totes les discoteques obrien a altes hores de la nit, cosa que veia incompatible, era quan ella estava acostumada a dormir. I així va impulsar una idea fantàstica: "Gloria's 50 + Disco", unes festes adreçades exclusivament als qui tenen més de 50 anys, i en un horari fenomenal: de sis de la tarda a onze de la nit. És així com, amb el nom de dj Gloria, s'ha convertit en tot un fenomen a Estocolm: la gent, en post-its, li demanen cançons, ella se'ls organitza en una llibreta, i, ben contenta, les va posant. I és que tothom, tingui l'edat que tingui, té dret a ballar i a passar-s'ho bé. Us n'ensenyem uns quants vídeos:
Dj Gloria, la senyora de 81 anys que ha afrontat el dol punxant música
La discjòquei triomfa a Estocolm fent ballar persones de més de cinquanta anys
Data de publicació: 18 de setembre de 2025
