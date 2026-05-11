El Cant del Barça va ser compost el 1974 amb motiu del 75è aniversari del club. La lletra va ser escrita per Josep M. Espinàs i Jaume Picas, i l'encarregat de crear-ne la música va ser Manuel Valls. Us n'oferim la versió dels Lax'n'Busto:
Tot el camp
és un clam.
Som la gent blaugrana,
tant se val d’on venim,
si del sud o del nord.
Ara estem d’acord, estem d’acord,
una bandera ens agermana.
Blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
el sap tothom:
Barça, Barça, Barça!
Jugadors,
seguidors,
tots units fem força.
Són molts anys plens d’afanys,
són molts gols que hem cridat
i s’ha demostrat, s’ha demostrat,
que mai ningú no ens podrà tòrcer.
Blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
que el sap tothom:
Barça, Barça, Barça!