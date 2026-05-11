L'himne del Barça

I s’ha demostrat, s’ha demostrat, / que mai ningú no ens podrà tòrcer

Piano Piano
Autor
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona

El Cant del Barça va ser compost el 1974 amb motiu del 75è aniversari del club. La lletra va ser escrita per Josep M. Espinàs i Jaume Picas, i l'encarregat de crear-ne la música va ser Manuel Valls. Us n'oferim la versió dels Lax'n'Busto:

Tot el camp
és un clam.
Som la gent blaugrana,
tant se val d’on venim,
si del sud o del nord.
Ara estem d’acord, estem d’acord,
una bandera ens agermana.
Blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
el sap tothom:
Barça, Barça, Barça!

Jugadors,
seguidors,
tots units fem força.
Són molts anys plens d’afanys,
són molts gols que hem cridat
i s’ha demostrat, s’ha demostrat,
que mai ningú no ens podrà tòrcer.
Blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
que el sap tothom:
Barça, Barça, Barça!

Foto: Futbol Club Barcelona
Piano
L'escut al pit
Redacció
Data de publicació: 11 de maig de 2026
Última modificació: 11 de maig de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi