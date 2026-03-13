Els Pets han publicat una nova versió de Jo soc el teu amic. Enregistrada a la prova de so del darrer concert que van fer a Valls, l'han compartit per celebrar l'èxit de la gira Cantant les quaranta. I és que durant aquest 2025 han exhaurit totes les entrades (en total, 115.000) de tots els concerts que han fet. D'altra banda, han anunciat la segona part d'aquesta gira amb què celebren les quatre dècades de vida del grup: començarà el 2 de maig a Constantí i ens oferiran un repertori completament diferent, en el qual inclouran les cançons que no van poder tocar el 2025. Per exemple, escoltarem clàssics com Vespre, Blue Tack, La vida és bonica, Núria, Jo vull ser rei o la que us oferim, Jo soc el teu amic:
Quan tot sona tan repetit,
tan inútil, tan avorrit,
quan l'únic combustible és el dolor.
Quan la veu que tan t'ha promès
et confesa que no pot més,
quan el que era per sempre ara és record.
Quan se't fa tan costa amunt
començar des del mateix punt,
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.
Jo soc el teu amic
vull que em molestis, soc aquí.
Parla'm o plora,
mai és mal moment, mai tard o d'hora.
Jo soc el teu amic,
vull que em molestis, soc aquí.
Parla'm o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.
Puc parlar-te dels vells moments,
provar d'endevinar el que sents,
puc callar i escoltar les teves pors.
Puc fer broma al teu costat,
i si estàs molt desesperat,
puc provar de cantar-te una cançó.
Si soc bo quan els temps són bons,
també vull compartir els malsons.
Prova de cridar-me que no tens motiu per estalviar-me.
Jo soc el teu amic,
vull que em molestis, soc aquí.
Parla'm o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.
Si soc bo quan els temps són bons,
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me que no tens motiu per estalviar-me.
Jo soc el teu amic,
vull que em molestis, soc aquí.
Parla'm o plora,
que no tinc cap altre feina aquesta nit.
Parla'm o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit.