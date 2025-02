Rigoberta Bandini (nom artístic de la cantant Paula Ribó, que va néixer a Barcelona el 1990) ha actuat com a artista convidada a la gran final del Benidorm Fest 2025. Però no ho ha fet sola: l'han acompanyat un grup de dones grans —la Imma, la Teresa, la Bibiana, la Paz i la Maria—, que són anomenades com "las abuelas bailongas" o "las Rigoyayas".

Siempre quise irme a otro país

y empezar allí de nuevo.

Voy al baño y veo que, al sonreír,

mis colmillos son de acero.

No sé si has contado alguna vez

una historia sin querer,

it was nice to meet you, thank you, sir,

mi ambición quiere comer.

Como un caimán en Everglades,

me aburro si no empiezo otra vez.

Como un cartel del Corte Inglés,

me gusta que te acerques a verme.

Dime si estoy guapa y si lo hago bien,

dime si te gusto o no me puedes ni ver,

dime si me amas, si está todo okay,

dime si soy alguien o si soy solo un fake.

Dicen que si la piedra es muy grande,

mejor no la levantes,

le picó a Marcelino aquel día

un escorpión gigante.

Dime si estoy guapa y si lo hago bien,

dime si te gusto o no me puedes ni ver,

dime si me amas, si está todo okay,

dime si soy alguien o si soy solo un fake.