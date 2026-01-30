El Palau Sant Jordi de Barcelona ha estat l'escenari del Concert per Palestina. Amb 12.000 entrades venudes, ha reunit més d'una trentena de músics i personalitats del món de l'esport i la cultura: des de Pep Guardiola, Guillem Gisbert i Xavi Sarrià fins a Bad Gyal, la Rosalía i Amaia. Us oferim el vídeo en què Oques Grasses ha cantat La gent que estimo:
Porto amb mi les coses que em vas dir,
el teu amor, el meu verí.
Una part de tu em floreix a dins,
el meu amor, el meu destí.
Soc feliç prop del perill,
només soc com un desig,
com un desig.
Queda amor en aquest món
i t'estimo molt,
i t'estimo molt i també tinc por.
Sempre porto un tros d'ahir
i un altre cop m'escapo,
un altre cop m'escapo.
Sempre porto un tros d'ahir
i un altre cop m'escapo.
Van plorant els núvols grisos
i ens fan enyorar el bon temps,
el record del que vam ser.
Que tot se'n vagi a la merda, hey.
Recordo que t'ho vaig dir,
que seria millor així.
No sé res però m'ho vull creure,
que al final sé decidir.
Si en el fons som la veritat
de tot el que ens ha passat,
som la sort de seguir aquí.
Tan estrany i tan bonic,
entre el miracle i el desastre és on vivim.
Cel de llums per fer-te feliç,
brilla la nit i ho fa per tu
perquè ets aquí.
Tan estrany i tan bonic,
entre el miracle i el desastre és on vivim.
Cel de llums per fer-te feliç,
brilla la nit i ho fa per tu,
perquè ets aquí...
segur que sí.
Sempre porto un tros d'ahir,
i un altre cop m'escapo,
i un altre cop m'escapo.
Sempre porto un tros d'ahir
i un altre cop m'escapo,
un altre cop m'escapo.