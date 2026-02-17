Leonard Cohen: «Hi ha una esquerda en cada cosa: és així com entra la llum»

Leonard Cohen va trigar deu anys a escriure la cançó Anthem (Himne). Un tema profund i lluminós que formaria part del disc The Future (1992):
Els ocells cantaven
a trenc d’alba:
“Torna a començar”,
els vaig sentir dir.
No t'aferris al que ja ha passat
ni al que encara ha de venir.
Les guerres tornaran a esclatar,
el colom sagrat tornarà a ser capturat,
comprat i venut, i comprat altra vegada:
el colom mai no és lliure.
Toca les campanes, que encara poden sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda, una esquerda en cada cosa:
és així com entra la llum.
Vam demanar senyals,
i els senyals van arribar:
el naixement traït,
el matrimoni esgotat,
i la viduïtat
de tots els governs,
senyals perquè tothom els vegi.
Ja no puc córrer més
amb aquella colla sense llei,
mentre els assassins als alts càrrecs
diuen les seves pregàries en veu alta.
Però han convocat, han convocat
un núvol de tempesta:
em sentiran.
Toca les campanes, que encara poden sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda, una esquerda en cada cosa:
és així com entra la llum.
Pots sumar les parts,
però no tindràs el total.
Pots iniciar la marxa:
no hi ha cap tambor.
Tots els cors, tots els cors
acabaran estimant,
però com un refugiat.
Toca les campanes, que encara poden sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda, una esquerda en cada cosa:
és així com entra la llum.