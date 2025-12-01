  • Catorze /
El cel és estrellat, / el món és tot glaçat, / neva i venteja

Autor
Arnau Tordera
Us oferim la nadala Les dotze van tocant cantada per Josep Thió, Arnau Tordera i Kebyart, i el Quartet Mèlt:

Les dotze van tocant,
ja és nat el rei infant,
fill de Maria.
Ja és nat el rei infant,
fill de Maria, fill de Maria.

Redacció

El cel és estrellat,
el món és tot glaçat,
neva i venteja.
El món és tot glaçat,
neva i venteja, neva i venteja.

D'algun llop famolenc,
del fons d'un negre avenc,
l'udol arriba.
Del fons d'un negre avenc
l'udol arriba, l'udol arriba.

La verge i el fillet
n'estan mig morts de fred
i el vell tremola.
N'estan mig morts de fred
i el vell tremola, i el vell tremola.

Josep, a poc a poc,
encén allà un gran foc
i els àngels canten.
Encén allà un gran foc
i els àngels canten, i els àngels canten.

Foto: Curated Lifestyle
Data de publicació: 01 de desembre de 2025
Última modificació: 01 de desembre de 2025
