El músic Bruno de Fabriziis, conegut com a Mama Dousha, serà pare i, al concert "És Nadal al Món", organitzat per Rac1, ha fet una sorpresa a la mare del seu fill dedicant-li aquesta cançó. Us n'oferim un vídeo amb un fragment i, d'altra banda, el tema sencer:
Hi ha una vida que està dins de tu,
no et veus guapa ni et caben els ducs,
tant de bo et veiessis com et miro jo:
estàs preciosa amb panxeta i punt.
D'aquí poc seré papi amb tu,
tu seràs la més mami segur,
ja pateixes pel bitxo i encara no ha nascut,
estàs preciosa amb panxeta i punt.
Vas cansada però no pares,
el teu fill dona patades
com dient: què passa mama,
en res surto a saludar-te.
Impossible que jo
entengui com estàs tu.
Impossible que jo
entengui com estàs tu.
Hi ha una vida que està dins de tu,
no et veus guapa ni et caben els ducs,
tant de bo et veiessis com et miro jo:
estàs preciosa amb panxeta i punt.