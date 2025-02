Marc Lloret, teclista de Mishima, ha mort als 51 anys d'un càncer de pulmó amb metàstasi als ossos i al cervell. En un comunicat el grup ha dit: "El nostre company Marc Lloret, el nostre amic de l'ànima, el nostre germà gran, el magnífic músic, la persona exemplar amb qui vam emprendre l'aventura de Mishima, s'ha mort aquesta tarda".

Ara que et trobes enmig de la merda,

no em vinguis amb allò de "què hi foto aquí?"

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

La felicitat es multiplica

per cinc després de patir.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

Cal que plogui abans

de veure l'arc de Sant Martí.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

No hi ha res que encengui la vida

millor que entendre que ens hem de morir.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.



Sé que encara conserves tota la set

de cantar, de venjança, d'escriure o de dir.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

Mira com brilla la llum dels estels

que fa milers d'anys es van extingir.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

Cal que plogui abans

de veure l'arc de Sant Martí.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.

No hi ha res que encengui la vida

millor que entendre que ens hem de morir.

Si vols que surti el sol,

abans s'haurà de fer de nit.