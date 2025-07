L'havanera Mare, vull ser pescador va ser escrita per Antònia Vilàs (la Barceloneta, 11 de juliol de 1926 - 2 d'abril de 2013). Us l'oferim cantada per Les Anxovetes i per Les Veus del Mar:

A un poble de pescadors,

entre el mar i la muntanya,

una mare al seu fill

l’inculcà que fora frare.

A dalt d’un vell monestir

un jove amb hàbit de frare,

tot contemplant el blau mar,

així a sa mare li parla:

Mare, vull ser pescador,

no m’ho privis, dolça mare,

ja sé amb quanta buidor

et deixà la mort del pare.

Mare, vull ser pescador,

vull ser pescador i no frare,

que sóc fill de pescador

i malgrat el teu dolor

jo tinc les venes salades.

Mare, vull fer-me a la mar

i que em bressin les onades.

A un poble de pescadors,

davant la Verge del Carme,

prega una mare amb fervor

veient la mar abrivada.

Prega que torni el seu fill

que marxà amb la mar en calma

i mentre resa plorant,

en aquell precís instant

torna el fill i així li parla:

Mare, vull ser pescador,

no m’ho privis, dolça mare,

ja sé amb quanta buidor

et deixà la mort del pare.

Mare, vull ser pescador,

vull ser pescador i no frare,

que soc fill de pescador

i, malgrat el teu dolor,

jo tinc les venes salades.

Mare, vull fer-me a la mar

i que em bressin les onades.