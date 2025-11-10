La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. Dyango participa per primer cop al disc que cada any s'edita interpretant La mare amb El Pot Petit:
El nen és petit
i mig adormit
la mare se'l mira.
I junt al bressol,
no el deixa mai sol,
joiosa sospira.
I vetllant el seu somni amb amor,
ella pensa, tranquil·la i ditxosa:
el meu fill val un món
i un tresor,
i l'adorm tot cantant-li amorosa.
Fes nones, reiet,
fes nones fill meu
que ets un angelet,
que m'ha enviat Déu.
El besa a la cara,
el besa al front,
petons d'una mare
lo més gran del món.
El nen és més gran,
la mare plorant
li diu cada dia:
no surtis de nit
i fuig dels brogits,
treballa, estudia.
I tapant-li els defectes que té
l'aconsella amb carinyo
i el guia
pel camí del treball i del bé,
que és lo que ella desitja i ansia.
Perdona'm, fill meu,
però jo t'haig de dir,
que el meu cor et veu
per molt mal camí.
Quin mal t'aconsella?
Deu ser algun ningú,
fes cas d'una vella,
que sols viu per tu.
Veien-te perdut,
per tots despreciat,
per què no has vingut
aquí al meu costat?
No abaixis la cara,
aixeca el front,
que et queda una mare,
lo més gran del món!