La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. La cita tindrà lloc el 14 de desembre i, com és tradició, vindrà acompanyada d'un disc, que enguany es publicarà el 30 de novembre. Us avancem una de les versions que hi trobarem: el Walking on sunshine, la mítica cançó de Katrina and The Waves, cantada en català per La Ludwig Band i Mercè Martínez. Un himne ple de llum, alegria i energia:
Quan trobis la porta tancada
i el món al revés,
agafa'm la mà sense la por
i em tindràs a prop teu.
I quan la tristesa et guanyi,
tens les meves mans,
que escalfen i són un refugi
per anar endavant.
El sol a la cara,
el sol a la cara
em fa sentir bé.