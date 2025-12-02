María Dolores Pradera va néixer a Madrid el 29 d'agost del 1924 i va morir a Madrid el 28 de maig de 2018. N'escoltem la cançó Mi mejor tristeza.

Mis mejores años te los di toditos,

mis mejores años bonitos, bonitos.

Pero ya no pude detener el tiempo,

pero sí retuve tu imagen muy dentro.

Mi mejor tristeza es el recordarte

por tu modo extraño de amarme bonito.

Mi mejor tristeza, mi mayor coraje,

es que de mi mente no puedo borrarte,

todas las palabras se las lleva el viento,

pero tu cariño se ha quedado adentro.

Pero ya no pude detener el tiempo,

pero si retuve tu imagen muy dentro.

Mi mejor tristeza es el recordarte

por tu modo extraño de amarme bonito.

Mi mejor tristeza, mi mayor coraje,

es que de mi mente no puedo borrarte,

todas las palabras se las lleva el viento,

pero tu cariño se ha quedado adentro.

Pero ya no pude detener el tiempo,

pero si retuve tu imagen muy dentro.

Mi mejor tristeza es el recordarte

por tu modo extraño de amarme bonito.

Mis mejores años te los di toditos.