Els Catarres han publicat una nova nadala acompanyats de la Black Music Big Band.
Potser les coses bones d'aquest món
sempre han estat tan a prop.
Potser el millor regal de tots
sempre ha estat compartir aquest amor.
Els nens jugant al fons com sempre,
i els que avui ja no hi són,
des d'algun lloc, guiant la sort als nostres peus,
com petjades en la neu.
Sé que ara que ha arribat l'hivern
aquí no hi tindrem mai fred,
perquè ens tenim l'un a l'altre
i en l'altre creixem.
Per ser tot el que vulguem ser
i fer el que encara estar per fer.
Perquè Nadal junts és molt més que
(molt més que) només Nadal.
Potser la nit és màgica
quan ens atrevim a somiar junts.
Potser només amb la il·lusió
els nostres dies s'omplen de llum.
La nostra taula és gran i plena
dels records que vindran, somriures clars,
i els ulls brillant plens l’emoció,
l'alegria ho conquereix tot.