Ara que et tinc aquí,
fes que pari el temps,
deixa'm descobrir
estels sobre la pell.
Ara que tu i jo
tenim les ales de mil ocells.
Ara que el desig
flota pels arbres dels teus cabells.
Un vell estiu de nou esclata.
Volaran estels a l'aire,
seguirem pel llarg viatge
dels teus dits.
Ara que et tinc aquí,
fes que pari el temps,
deixa'm descobrir
estels sobre la pell.
No oblidis el camí,
si et porten lluny els vents.
Un dia vam ser aquí
i no ens va faltar res.
No és el pas del temps
qui ens porta a créixer,
són els seus cops.
I a cada cop
que ens aixequem del terra,
vencem la por.
Deixa't anar d'allò que pesa,
pren el vent amb la incertesa,
sent la flama i deixa néixer el teu instint.
Ara que et tinc aquí,
fes que pari el temps,
deixa'm descobrir
estels sobre la pell.
No oblidis el camí,
si et porten lluny els vents.
Un dia vam ser aquí
i no ens va faltar res.
Ara que tu i jo
tenim les ales
de mil ocells.