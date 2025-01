Les actrius Àngels Gonyalons, Elena Gadel, Ana San Martín i Alèxia Pascual comparteixen un personatge: totes elles han interpretat la Blanca de Mar i cel. Al Suplement de Catalunya Ràdio han cantat juntes el Per què he plorat?. La cançó va ser creada per Albert Guinovart i la lletra la va adaptar Xavier Bru de Sala a partir de textos d'Àngel Guimerà.

“Per què he plorat”, una cançó que uneix quatre generacions d’espectadors i quatre generacions de Blanques: Àngels Gonyalons, Elena Gadel, Ana San Martín i Alèxia Pascual. Demà, al #SuplementCatRàdio, les reunim davant del vaixell dels pirates, amb @rogerescapapic.twitter.com/WWXbmY11kc — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) January 24, 2025

Sempre he mirat a l'infinit,

sempre he buscat l'última estrella,

sempre he pensat, sempre m'han dit,

que el món és una meravella.

Jo que en les nits de somni ardent

en blancs llençols i parets blanques

veia passar feliç la gent

amb la mirada clara i franca.

Sempre he mirat de ser el més fort,

jo sempre he vist florir la sort,

sempre he lluitat per sobreviure,

jo al meu voltant he vist somriure,

sempre he volgut morir matant,

tota la vida he estat jugant,

sempre m'he anat jugant la vida

i no m'he fet mai cap ferida.

¿Per qui ha plorat?

¿Per qui ha plorat

com mai no havia vist plorar?

¿Què m'ha passat?

¿Què m'ha passat?



¿Per què ha plorat?

¿Per què he plorat

per qui no havia d'haver plorat?

¿Per què ha plorat?

¿Per què he plorat

per qui no havia vist plorar?

Ara em desperto al fons d'un pou

veig que en el món la gent s'odia

i en la foscor tot es remou

com si no hi fos la llum del dia.

Per ells la guerra és important

i tot és lluita i envestida

d'homes ferotges i inhumans

que no s'estimen ni la vida.

Però en aquest món cruel i sord,

però enmig de l'odi i de l'horror

hi ha qui no vol arrossegar-se,

hi ha qui no es creu aquesta farsa,

hi ha algú que porta un món tan nou,

veig una llum al fons del pou

que em fa tornar començar a viure,

hi ha algú que lluita per ser lliure.

¿Per qui ha plorat?

¿Per qui ha plorat

com mai no havia vist plorar?

¿Què m'ha passat?

¿Què m'ha passat?

¿Per què ha plorat?

¿Per què he plorat

per qui no havia d'haver plorat?

¿Per què ha plorat?

¿Per què he plorat

per qui no havia vist plorar?