Albert Pla ha publicat la cançó Perdónenme. Composta amb Raül Refree, la canta al costat de Sebastián Teysera:

Todo lo que yo quiero hacer,

aparte de pasármelo bien,

es que, cuando yo deje este mundo,

sea un poco mejor que cuando me lo encontré.

Y es que ahora el mundo es mucho peor

que cuando se me ocurrió nacer.

Nacido para romperlo todo,

todo se fue al carajo,

y ahora pido perdón.

Toda mi vida fue un gran error,

todo lo que toqué se rompió.

Viví, y mientras estuve viviendo,

no hice nada de bueno,

fui de malo en peor.

Yo sé que no hice nada por ti,

solo me preocupó ser feliz.

Nacido para empeorarlo todo,

ya todo se pudrió,

y el culpable fui yo.

Perdónenme por ser así:

no estuve a la altura,

perdí la compostura,

genio y figura

hasta la sepultura.

Perdónenme por ser así,

yo soy ese boludo,

un pobre pelotudo

que canta por el mundo

y no se sabe la canción.

Y es que no hice nada de bien,

siempre me salió todo al revés.

Comer, beber, tomar y coger,

solo por puro placer,

y a los demás que les den.

Mil veces me viste caer,

y otras mil veces me levanté.

Yo seguiré, moriré matando,

soy el dueño del caos,

yo nunca cambiaré.

Yo sé que fui un desastre, lo sé,

muy mal de la cabeza a los pies.

Yo sé que un día, por fin, me iré,

todos dirán: “ya se fue”,

pues a la mierda con él.

Que el mundo será mucho mejor

desde que aquel pendejo se fue.

Nada de canciones ni bailes,

ni una fiesta por mí,

pa’ celebrar que me fui.

Perdónenme por ser así:

no estuve a la altura,

perdí la compostura,

genio y figura

hasta la sepultura.

Perdónenme por ser así,

yo soy ese boludo,

un pobre pelotudo

que canta por el mundo

y no se sabe la canción.