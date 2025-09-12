Xiula, amb la col·laboració de Manu Guix, han publicat Pots pixar assegut, el segon avançament del que serà el seu setè disc. Aquesta cançó, tal com diu el grup, "És un himne dedicat a totes les persones amb penis amb què els proposem (si encara no ho fan) repensar la seva manera de miccionar (de fer pipí, vaja). És un clam per revisar un dels privilegis més icònics de ser home. Per canviar la manera de fer les coses, no només amb motius higiènics i de salut, sinó també com a simbolisme d'una masculinitat més igualitària".
Pots pixar assegut,
pots pixar assegut,
no tindràs tanta feina,
seus com una reina
i ens deixes el vàter menys brut.
Dilluns al matí, et lleves un pèl tard,
ganes de fer un pipí, ja són les vuit menys quart.
I vas notant la urgència, te’n vas cap al lavabo,
està ocupat? Paciència, una veu que diu: ja acabo.
Tens el dret de pixar dret,
però no sempre queda net,
que és un gest gens molest
canviar l’est per l’oest.
Pots pixar assegut,
pots pixar assegut,
no tindràs tanta feina,
seus com una reina
i ens deixes el vàter menys brut.
I ara que ja et toca, visitar el senyor Roca,
plantat davant la tassa, un pensament que passa,
aixeques la tapa, et distreus i s’escapa.
Ha anat sols d‘un moment, deixar avall el seient.
Tens el dret de pixar dret,
però no sempre queda net,
que és un gest gens molest
canviar l’est per l’oest.
Quan tu pixes de peu, esquitxes i no es veu.
Gotetes que són fugues, i tu mai mai eixugues.
Pots pixar assegut,
pots pixar assegut,
no tindràs tanta feina,
seus com una reina
i ens deixes el vàter menys brut.
Pots pixar assegut,
pots pixar assegut,
es relaxa la pròstata,
un gest que no costa,
també és per la teva salut.