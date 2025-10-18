La Oreja de Van Gogh ha anunciat que Amaia Montero, després de 17 anys, torna al grup. La notícia ha vingut acompanyada d'un regal: aquest vídeo en què assagen un dels grans hits de la banda, Puedes contar conmigo (aquí la podeu escoltar cantada en català per Roba Estesa):
Un café con sal, ganas de llorar,
mi mundo empezando a temblar,
presiente que se acerca el final.
No quiero ganar, ahora eso qué más da.
Estoy cansada ya de inventar
excusas que no saben andar.
Y sólo quedarán
los buenos momentos de ayer,
que fueron de los dos
y hoy sólo quiero creer
que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir,
la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal
sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo.
Nunca hubo maldad sólo ingenuidad,
pretendiendo hacernos creer
que el mundo estaba a nuestros pies.
Cuando el sueño venga a por mi,
en silencio voy a construir
una vida a cada color donde vivamos juntos los dos.
Y sólo quedarán
los buenos momentos de ayer,
que fueron de los dos
y hoy sólo quiero creer
que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir,
la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal
sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo.
Y no puedo evitar
echarte de menos mientras das
la mano a mi tiempo y te vas,
yo siento que quiero verte y pienso
que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir,
la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal
sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo.
Que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir,
la vida se pasa y yo me muero por ti.