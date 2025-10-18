Qualsevol nit pot sortir el sol (per Ivette Nadal)

La cantautora Ivette Nadal ha homenatjat Jaume Sisa i Pau Riba amb el disc Cada dos cels, que es publicarà a totes les plataformes el 31 d'octubre. Ella mateixa explica com va començar: «Ve d’una proposta del Pere Camps, el director del Barnasants, que em va dir: ¿com sonarien les cançons de Sisa i Riba en veu de dona? Ell sentia que jo era la cantant que estava més a prop d’aquests dos autors i em va fer aquest encàrrec-regal de fer-ne el primer concert. Va ser a partir d'aquí que vaig decidir que això havia de girar i ser enregistrat, i que, a través de la poètica del Sisa i el Riba, podia jugar a cantar uns mons menys tristos que els meus i una mica més dadaistes.» I afegeix: «El disc és un homenatge als seus mons i cels, que viuen entre el cosmos i la galàxia. Durant un assaig, mentre preparàvem aquest disc, un dels músics em va preguntar on anava la part instrumental de la cançó El setè cel. Sense pensar-ho gaire, vaig respondre: "Cada dos cels". Tècnicament era cert, però amb el temps he entès que també era una metàfora potent. Cada dos cels uneix un Sisa i un Pau. I tots dos tenen una estranya capacitat: saben comptar cels. Saben trobar, entre el caos de l’univers, una harmonia secreta, com si cada cel fos una cançó, o una peça clau per entendre aquest món i els altres.» Us n'oferim un avançament:
Fa una nit clara i tranquil·la,
hi ha una lluna que fa llum,
els convidats van arribant
i van omplint tota la plaça
de colors i de perfums.
Heus aquí la Blancaneus,
en Pulgarcito, els tres Porquets,
el gos Snoopy i el seu secretari Emili,
i en Simbad, l'Ali Babà i en Gulliver.
Oh, benvinguts, passeu passeu,
de les tristors en farem fum,
que casa meva és casa vostra
si és que hi ha cases d'algú.
Hola Jaimito i doña Urraca,
i en Carpanta i Barba Azul,
i Frankenstein i l'home llop,
i el comte Dràcula i Tarzan,
la mona Xita i Peter Pan.
La senyoreta Marieta
de l'ull viu ve amb un soldat,
els Reis d'Orient, Papa Noel,
el pato Donald i en Pasqual,
la Pepa maca i Superman.
Oh, benvinguts, passeu passeu,
de les tristors en farem fum,
que casa meva és casa vostra
si és que hi ha cases d'algú.
Bona nit senyor King Kong,
senyor Astèrix i en Taxi Key,
Roberto Alcázar i Pedrín,
l'home del sac i en Patufet,
senyor Charlot, senyor Obèlix.
En Pinotxo ve amb la Monyos
agafada del bracet,
hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises,
i el Capitán Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu passeu,
de les tristors en farem fum,
que casa meva és casa vostra
si és que hi ha cases d'algú.
I a les dotze van arribant,
la fada bona i Ventafocs,
en Tom i Jerry, la bruixa Calixta,
Bambi i Moby Dick,
i tots votarem sí sí.
I en Mortadelo i en Filemón,
i Guillem Brown i en Guillem Tell,
la Caputxeta Vermelleta, el llop Ferotge,
i el Caganer, en Cocoliso i en Popeye.
Oh, benvinguts, passeu passeu,
ara ja no hi falta ningú,
o potser sí, ja me n'adono
que tan sols hi faltes tu.
També pots venir si vols,
t'esperem, hi ha lloc per a tots.
el temps no compta, ni l'espai,
qualsevol nit pot sortir el sol.