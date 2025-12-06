La nadala Quan somrius, escrita per Josep Thió, va ser publicada el 22 de novembre de 2000 al disc Altres cançons de Nadal. Va comptar amb la participació de Cris Juanico, Adrià Puntí, Pemi Fortuny, Jofre Bardagí, Jordi Planagumà, David Rosell, Joan Reig, Pep Suasi, Miqui Puig, Toni Xuclà i Els Gossos. L'any 2013 va ser interpretada de nou per Enric Verdaguer, Els Catarres, Nyandú, Casa Rusa, Blaumut, Elena Gadel, Cesk Freixas, Teràpia de Shock i Obeses al disc Altres cançons de Nadal. I el 2019, en motiu de la marató de TV3, també la van versionar Doctor Prats, Buhos, Els Catarres i Elena Gadel. Us n'oferim les tres versions:
Ara que la nit s'ha fet més llarga,
ara que les fulles ballen danses al racó.
Ara que els carrers estan de festa,
avui que la fred du tants records.
Ara que sobren les paraules,
ara que el vent bufa tan fort.
Avui que no em fa falta veure't
ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat.
És Nadal al meu cor
quan somrius content de veure'm,
quan la nit es fa més freda,
quan t'abraces al meu cos.
I les llums de colors
m'il·luminen nit i dia.
Les encens amb el somriure
quan em parles amb el cor.
És el buit que deixes quan t'aixeques,
és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú.
Són petits detalls tot el que em queda,
com queda al jersei un cabell llarg.
Vas dir que mai més tornaries
però el temps pacient ha anat passant.
Qui havia de dir que avui estaries esperant
que ens trobéssim junts al teu costat.
És Nadal al teu cor
quan somric content de veure't,
quan la nit es fa més neta,
quan m'abraço al teu cos.
I les llums de colors
m'il·luminen nit i dia.
Les encén el teu somriure
quan et parlo amb el cor.