Teràpia de Shock, el grup de pop-rock català creat l'any 2006 per uns joves de la Garrotxa i conegut per formar part de la banda sonora de Polseres vermelles, es va dissoldre el 2016. Ara han anunciat que tornen per fer una gira solidària, en què recaptaran fons per a la recerca en càncer infantil que impulsa la Fundació Albert Bosch a l’Hospital de la Vall d’Hebron. El primer concert el faran el 31 d’octubre a La Castanyada del Cabró Rock. Us oferim Em quedo al teu costat, la versió de Por ti, d'El Canto del Loco, que van fer per a la Marató.

Quant de temps he pensat com donar-te les gràcies

per fer-me aquest regal ple d'amor i nostàlgia.

M'has donat el que tens sense contrapartides,

i si és així, és així.

Has perdut el teu temps per conèixer els meus somnis,

has deixat de plorar per donar-me el que m'ompli,

per buscar-me algun lloc on em senti amb més força

per ser més feliç, que és el que importa.

Per tu lluitaré,

per tot el que has fet quan no he estat a l'alçada,

per tot aquest temps

que has volgut compartir amb mi.

I pel teu calor

i per tanta màgia em quedo al teu costat.

I pel teu calor

i pel teu carisma em quedo amb tu.

Sempre m'has demostrat que tu ets com un miracle,

com que ets tan especial, mai em poses obstacles,

no hi ha pols que no guanyis si tu t'ho proposes.

I si és així, i és així.

Per tu lluitaré,

per tot el que has fet quan no he estat a l'alçada,

per tot aquest temps

que has volgut compartir amb mi.

I pel teu calor

i per tanta màgia em quedo al teu costat.

I pel teu calor

i pel teu carisma em quedo amb tu.

Siempre he estado pensando cómo agradecerte,

por hacerme el regalo más grande, más fuerte,

haberme regalado todo lo que tienes.

Y sí, es así,

es así.

Has perdido tu tiempo por mis ilusiones,

y cambiaste llorar por luchar en mi nombre,

por buscarme un lugar donde fuera valiente,

para ser feliz

conmigo mismo.

Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo,

por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo,

y por tu calor, y por tanta magia, me quedo contigo,

y por tu calor, y por tu carisma, te llevo conmigo.

Siempre me has demostrado que eres como un milagro,

algo tan especial que siempre me ha arropado.

Le has ganado mil pulsos al que te haya retado.

Y sí, es así,

es así.

Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo,

por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo,

y por tu calor, y por tanta magia, me quedo contigo,

y por tu calor, y por tu carisma, te llevo conmigo.

Te llevo conmigo,

te llevo conmigo.