¿Qui sap?

Xarim Aresté
Xarim Aresté

Xarim Aresté ha publicat ¿Qui sap?, el primer avançament del seu proper disc, Punt de creu. «M’és impossible explicar amb quatre frases què significa aquesta cançó per a mi.  Però per això tenim la música. Ella, amb el seu ordre sobrenatural, ens permet dir allò que les paraules no ens deixen, acompanyant-nos fins a llocs on l’ànima només hi pot anar sola. “On arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai.” Tancaríem el sol sencer dins d’una capsa, per gran que hagués de ser. Però, ¿on podem guardar l’amor? ¿On és que hi cap? Al vídeo he transcrit la lletra tal com la canto, en homenatge al meu estimat Ebre. Ell, que tantes coses m’ha ensenyat.»:

