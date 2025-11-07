La rumba del perdón

Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, d'aire religiós i espiritual. Us oferim la cançó que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente:
Tú y tu compadre
de corazón
inseparables,
pero algo pasó.
Había un kilo sin corte
en tu cajón
y de pura envidia
alguien te lo robó.
Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra,
¿qué será lo que pasó
que, de golpe, la guitarra ya no sonaba
y ni sonaba el teléfono?
No sería tan amigo
cuando aflojó las cuerdas de la guitarra,
de la primera al bordón,
y ahí dentro metió el kilo e, igual que el kilo,
él también desapareció.
Pero yo
todito te lo perdono.
Cuando dijiste: voy a bajar por tabaco,
mirando a los ojos a tu hijo menor,
le prometiste que, en ná', tú estarías de vuelta,
y nunca volviste a cruzar el de la puerta por la que te fuiste.
Pero
yo sé que tú eres pa' mí.
Yo sé que vendras a mí.
Dicen en la calle que tú eres pa' mí.
Todito te lo perdono.
El que no tiene sangre meti'a en las venas.
Primero, viene el veneno, y luego, la pena,
la que piensa que puede escaparse del plan divino,
el que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino.
La que siempre está dando muela y en habladurías,
el que nunca dice lo que piensa, aunque debería,
el que me dejó a mí antes que dejar su botella,
la que se muerde los puños de rabia y la rabia la muerde a ella.
Cuando el poder pesa más que el amor,
cuando el miedo está en ti, y el deseo, a tu alrededor.
El que mató a puñalá’ y el pulso ni le tembló,
clavó cuchillos tan hondos que lo perforó.
El que tiene alma de santo pero sigue pecando,
cuando ha' mentí'o por mentir, o ha' mentí'o por tu verdad.
cuando has querí'o más de lo que Dios te ha querí'o dar.
Anudar y desanudar, desnudarse y desnudar,
para hacerlo como se debe, tres cosas necesitarás:
fuego en las manos, ternura en los ojos
y a mí presente en el lugar.
Técnicamente, eso sería un trío,
pero si solo miro, no contará.