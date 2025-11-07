La rumba del perdón

Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, d'aire religiós i espiritual. Us oferim la cançó que canta amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente:

Tú y tu compadre

de corazón

inseparables,

pero algo pasó.

Había un kilo sin corte

en tu cajón

y de pura envidia

alguien te lo robó.

Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra,

¿qué será lo que pasó

que, de golpe, la guitarra ya no sonaba

y ni sonaba el teléfono?

No sería tan amigo

cuando aflojó las cuerdas de la guitarra,

de la primera al bordón,

y ahí dentro metió el kilo e, igual que el kilo,

él también desapareció.

Pero yo

todito te lo perdono.

Cuando dijiste: voy a bajar por tabaco,

mirando a los ojos a tu hijo menor,

le prometiste que, en ná', tú estarías de vuelta,

y nunca volviste a cruzar el de la puerta por la que te fuiste.

Pero

yo sé que tú eres pa' mí.

Yo sé que vendras a mí.

Dicen en la calle que tú eres pa' mí.

Todito te lo perdono.

El que no tiene sangre meti'a en las venas.

Primero, viene el veneno, y luego, la pena,

la que piensa que puede escaparse del plan divino,

el que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino.

La que siempre está dando muela y en habladurías,

el que nunca dice lo que piensa, aunque debería,

el que me dejó a mí antes que dejar su botella,

la que se muerde los puños de rabia y la rabia la muerde a ella.

Cuando el poder pesa más que el amor,

cuando el miedo está en ti, y el deseo, a tu alrededor.

El que mató a puñalá’ y el pulso ni le tembló,

clavó cuchillos tan hondos que lo perforó.

El que tiene alma de santo pero sigue pecando,

cuando ha' mentí'o por mentir, o ha' mentí'o por tu verdad.

cuando has querí'o más de lo que Dios te ha querí'o dar.

Anudar y desanudar, desnudarse y desnudar,

para hacerlo como se debe, tres cosas necesitarás:

fuego en las manos, ternura en los ojos

y a mí presente en el lugar.

Técnicamente, eso sería un trío,

pero si solo miro, no contará.