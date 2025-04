Vint-i-sis anys després de la mort de Carles Sabater (Barcelona, 21 de setembre del 1962 - Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 1999), Pep Sala ha anunciat que Sau torna per fer una gira amb el cantant Fredrik Strand (finalista d'Eufòria). Titulada Un concert de pel·lícula, durarà un any i quan s'acabi no es preveu que tingui continuïtat. A més, coincidirà amb l'estrena, a finals del 2025, de la pel·lícula Els de Sau, dirigida per Elisabet Terri. Tots dos projectes aniran de bracet, ja que durant els concerts es projectaran parts de la pel·lícula així com imatges inèdites de Pep Sala i Carles Sabater. Els concerts previstos són aquests: el 18 d'octubre al Centre Municipal de Valls; el 24 d'octubre al Teatre Atlàntida de Vic; l'1 de novembre al Teatre Principal d'Inca; el 28 de desembre al Palau de la Música; el 23 de gener a la Factoria Cultural de Terrassa; el 26 de gener del 2026 al Teatre Municipal El Jardí de Figueres; el 20 de febrer al Teatre Monumental de Mataró; el 28 de març al Teatre La Llotja de Lleida; el 8 de maig al Teatre Tarragona; el 20 de juny al Teatre La Faràndula de Sabadell i el 30 d'octubre al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès.

Aprofitem la notícia per recordar l'enyorat Carles Sabater al costat de Luz Casal:

A la terra humida escric

nena estic boig per tu,

em passo els dies

esperant la nit.

Com et puc estimar

si de mi estàs tan lluny,

servil i acabat

boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.

Quan no hi siguis al matí,

les llàgrimes es perdran

entre la pluja

que caurà avui.

Em quedaré atrapat

ebri d'aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.