Els segadors

L'himne nacional ha sonat amb més força que mai al partit entre Catalunya i Palestina

Dies abans que es fes el partit solidari entre Catalunya i Palestina, es va fer una crida per crear una coral. La idea era trobar cinquanta cantaires que, dirigits per Selma Bruna, interpretessin els himnes dels dos equips. Així ha sonat Els segadors, amb la coral i amb el cantant lleidatà Kelly Isaiah com a solista:


Redacció
Data de publicació: 18 de novembre de 2025
Última modificació: 18 de novembre de 2025
