Tinc ganes de cridar al món

un “t’estimo” ben gran,

però no sé si el sentiràs.

Entre totes les persones,

tots els cors que ara bateguen...

hi haurà un lloc al teu costat?

Vull veure’t riure,

que el teu somriure em curi les ferides.

Sentir-te a prop

quan estic lluny.

Jo vull veure la vida en els teus ulls.

No vull més nits si no són amb tu.

Vull ser com una au de pas,

que acompanyi els dies clars

i canti els dies de dol.

Entre totes les persones

i els ocells que s’enlairen al cel,

tu i jo emprenem el vol.

Vull veure’t riure,

que el teu somriure em curi les ferides.

Sentir-te a prop

quan estic lluny.

Jo vull veure la vida en els teus ulls.

No vull més nits si no són amb tu.

Vull veure’t riure,

que el teu somriure em curi les ferides.

Sentir-te a prop

quan estic lluny.

Jo vull veure la vida en els teus ulls.

Que jo no vull més nits!

Que jo no vull més nits!

Que jo no vull més nits si no són amb tu!