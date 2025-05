Albert Pla ha publicat el primer avançament del seu nou disc, que sortirà a finals d'any. La cançó, titulada Todo irá bien, compta amb la col·laboració del raper Kase.O, i el videoclip ha estat fet per Isaki Lacuesta.

Podría rimar con más arte,

volar hasta Marte,

o a ninguna parte.

Ser más amable con mis amistades,

incluso yo creo

que podrías amarme.

Podría tener

todo lo que uno quiere,

lo que no se tiene:

ser invencible,

no ser un desastre,

dejar de querer,

dejar de pegarme

un disparo en la sien.

Podría respetar

hasta mis ideales,

no ser moldeable,

ser más persistente,

no estar tan ausente,

controlar mi mente,

quererme, respetarme.

También podría

ser recargable,

no arreglarme a golpes,

mucho más decente,

menos decadente,

más inteligente,

acertar el andén

cuando coges un tren.

Pero todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Querría ser anónimo,

un pájaro invisible,

no querría darme

el puto asco que me doy.

Querría perdonarme

por ser un ser horrible,

podría ser más justo,

en ello estoy.

Podría ser más fuerte,

más valiente,

echarme el mundo a las espaldas,

como Atlas.

Quiero acabar las cosas

que tengo pendientes

y otras pendientes

de empezarlas.

Querría haber dejado de crecer,

querría estar limpio, sobrio, sano.

Querría detener el mundo,

nunca envejecer,

y que Aliyah

nunca me soltara la mano.

Querría que nunca le pasara

nada malo.

Podría

matar al que le hiciera

algo malo.

Podría

esconder el cuerpo

a la policía.

Lo haría:

en ácido yo lo disolvería.

Querría agradecerte

y agradecer la suerte de tenerte,

y tenerle menos miedo

a la muerte,

y tener yo la respuesta

a interrogantes

gigantes

que hay en mí.

Pero todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

No quiero temer mis errores

y ser más paciente

y abierto de mente.

Ser juez y parte

de mis decisiones

por una vez.

Si se puede,

quisiera tener buena suerte,

ir siempre de frente,

soy una manita faloide

luchando contra mi serpiente

dentro de mi mente.

Constantemente,

repite esta frase valiente:

Sigue adelante.

No puedes cambiarte,

o ser más ocurrente,

gramaticalmente,

o tener grandes dotes,

como vidente.

Lo veo claramente:

quisiera poder disfrutar el presente,

sabiendo que lo que se viene

no será terrible.

¡Qué horrible!

En resumen, que yo

quisiera ser diferente.

Pero todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Querría ser mejor amigo,

o por lo menos ser

el mejor amigo de alguien.

No ser tan raro,

ni tan rallado,

ni tan callado,

ni estar cansado

de buscar respuestas en el aire.

Podría ser más simple,

creer en la versión oficial,

tener más fe en la ciencia

y no pensar que aquí

solo se avanza

en lo militar

y en el control

de las conciencias.

Podría ser un poco

menos mal pensado

y no entender

las noticias al revés,

siempre buscando

un sentido enrevesado.

Quería ver el mundo

tal y como es.

Quería ser más tonto todavía,

tener menos prontos,

sentir mejoría.

Querría saber que avanzo,

que estoy mejor que ayer.

Quiero que me mires a los ojos

y me digas

que todo va a ir bien.

Todo va a ir bien.

Todo va a ir bien.

Todo va a ir bien.

Y es que todo me va bien.

Ay, ¿quién pudiera

llegar mucho más lejos?

¿Parecer más cercano?

Casi, casi humano.

Saber decir “sí,

yo te quiero también”.

¿A dónde iré?

Quien siembra tempestades

se convierte en un pez...

¡Qué estupidez!

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.

Todo me va bien.