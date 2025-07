El cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz va néixer a Girona el 14 de juliol de 1946 i ha mort als 78 anys l'11 de juliol de 2025. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació. El recordem escoltant una de les cançons més conegudes de la banda: Diu la teoria de l'evolució

que venim dels micos, quina aberració! Piano Alegria, és Festa Major! I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.

I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.

Sembla estrafolària aquesta teoria,

però es funda en uns fets que veiem cada dia:

hi ha moltes patates que estan mig grillades,

igual com els homes ho estan a vegades.

Quan veiem que un home té un nas que esparvera,

tots diem: refotre, quina patatera!

Les patates velles s'arruguen de pell,

igual que tot "cristo" quan es torna vell.

I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.

I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.

Eh! Ah!

Patata, patata, patata, patatera.

Patata, patata.

I és que la patata sempre ha sigut,

ai, un assumpte molt pelut.

Eh! Ah!

Patata, patata, patata, patatera.

Patata, patata.

Que ja Adam i Eva va ser una enredada,

que no era una poma, que era una patata.

Eh! Ah!

Patata, patata, patata, patatera.

Patata, patata.

Pren una patata i així, cara a cara,

mira-la amb tendresa i digues-li, mare!

Que cada vegada que fem estofat,

no ens donem compte de l'assassinat.

I és que la patata és el nostre sostén,

la fècula, es veu, és un gran aliment.

Per això quan et moris,

et dirà el mossèn:

in fecula feculorum. Amén!

Eh!

I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.

I és evident que l'home ve de la patata,

de la patata, de la patata.