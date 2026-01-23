La vall del riu vermell (Red River Valley) és una de les cançons que més s'han fet servir als enterraments per dir adeu. Us n'oferim tres versions: la de Xesco Boix, la de Bon Vent (el projecte de música familiar d’Ebri Knight) i la del Grup de Folk.
Trobarem a faltar el teu somriure,
diu que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí,
però el record de la vall on vas viure
no l'esborra la pols del camí.
El teu front duu la llum de l'albada,
ja no et solquen dolors ni treballs
i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.
Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la vall que has deixat,
i aquest cor que ara guarda la pena
tan amarga del teu comiat.