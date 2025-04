Jacint Verdaguer (1845-1902) va escriure la lletra d'El Virolai, l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, que celebrem cada 27 d'abril. Es va publicar el 1880, amb música de Josep Rodoreda, que va guanyar el concurs convocat per la Junta del Mil·lenari de Montserrat per musicar-lo (i en el qual s'hi van presentar una setantena de partitures). Us l'oferim interpretat per Marina Rossell i per l'Escolania de Montserrat.

Rosa d'abril, Morena de la serra,

de Montserrat Estel:

Il·luminau la catalana terra,

guiau-nos cap al cel.

Amb serra d'or los angelets serraren

eixos turons per fer-vos un palau:

Reina del cel que els serafins baixaren,

dau-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,

Ciutat de Déu que somià David,

a vostres peus la lluna s'és posada,

lo sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre seru Princesa,

dels espanyols Estrella d'Orient;

siau pels bons pilar de fortalesa,

pels pecadors lo port de salvament.

Donau consol a qui la pàtria enyora

sens veure mai los cims de Montserrat;

en terra i mar oïu a qui us implora,

tornau a Déu los cors que l'han deixat.

Mística Font de l'aigua de la vida,

rajau del cel al cor de mon país;

dons i virtuts deixeu-li per florida;

feu-ne, si us plau, lo vostre paradís.

Ditxosos ulls, Maria, los que us vegen,

ditxós lo cor que s'obre a vostra llum;

Rosa del cel que els serafins voltegen,

a ma oració donau vostre perfum.

Cedre gentil del Líbano corona,

Arbre d'encens, Palmera de Sió,

lo fruit sagrat que vostra amor nos dóna

és Jesucrist , lo Redemptor del món.

Amb vostre nom comença nostra història

i és Montserrat lo nostre Sinaí:

sien per tots l'escala de la Glòria

eixos penyals coberts de romaní.

Rosa d'abril, Morena de la serra,

de Montserrat Estel:

Il·luminau la catalana terra,

guiau-nos cap al cel.