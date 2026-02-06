Welcome to my party és el primer avançament del nou disc de Joan Dausà, Immortals. El videoclip ha estat dirigit per Lyona i la cançó ha estat produïda per Santos & Fluren:
Welcome to my party,
welcome to my party,
welcome to my party,
welcome to my party.
Potser vens de dies de merda,
potser la veïna et detesta,
potser a la feina t'insulten,
potser la vida et sembla absurda.
Pinta't de vermell la cara,
posa't la camisa que tant t'agrada,
i vine, que això comença.
I no saps com t'he trobat a faltar
(i et juro que compto les hores).
No saps com t'he trobat a faltar
(per veure’t només una estona).
Welcome to my party,
welcome to my party.
Tens un exèrcit darrere
la vida i un cor que batega,
que rebentin la culpa i la pena,
que fa baixada i això no frena.
Abraça't a qui no ho espera,
clava't al pit algun poema,
i vine (vine), que això comença.
I no saps com t'he trobat a faltar
(i et juro que compto les hores).
No saps com t'he trobat a faltar
(per veure’t només una estona).
Welcome to my party.