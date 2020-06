Mai és massa tard per intentar recuperaraquell tren que passa de llarg.Només és qüestió de desitjar-ho,sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo.Mai és massa tard per conservar aquella amistat,que has tingut sempre al costat,i que t'ha donat bones idees,i que la seva llum t'allunya les tenebres.Pensa que avui tot just comença,diria la defensa del teu tribunal,crida que a mi sempre m'inspira,quan veig que treus les coses que a dins et fan mal.Ara és el moment en què tot sembla diferent,I en realitat és igualperquè al final mai passa res,però no s'ha de perdre l'interèsSempre hi ha un motiu pel que desitges estar avui,I et fa seguir caminant,I quan em dediques un somriure,Em fas sentir millor i ens queda tant per viure.Canta segur que no t'espanta,si de sobte la teva ànima té un so diferent.Creu-me si veus que et falta l'esma,em tindràs al teu costat per volar entre la gent.Dona-li a la vida una oportunitat,que la felicitat quasi sempre fa tard però arriba.Si vols que t'estimin,t'has d'aprendre a estimar,així tothom ho farà,i veuràs com el món canvia.Dona-li a la vida una oportunitat,que la felicitat quasi sempre fa tard però arriba.Deixa que t'envoltin els amics de veritat,segur que no et fallaran.I quan siguis feliç respira.Dona-li a la vida una oportunitat,que la felicitat quasi sempre fa tard però arriba.Dona-li a la vida una oportunitat,que la felicitat quasi sempre fa tard però arriba.Canta així tothom ho farà i veuràs com el món canvia.Dona-li a la vida una oportunitat,que la felicitat quasi sempre fa tard però arriba.Deixa que t'envoltin els amics de veritat,segur que no et fallaran.I quan siguis feliç respira.