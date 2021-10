Enric Casasses

Matías

«jo»



Jo

menjo sol tot l’hivern

t’abraço

camino aquest carrer

t’abraço

m’enfonso en el no res

t’abraço

compro un encenedor

t’abraço

de nit em crec que et veig

t’abraço

potser vol entrar vent

t’abraço

passo calor fa fred

t’abraço

ni t’abraço ni no

t’abraço

discuteixo amb infants

t’abraço

m’aturo pel camí

t’abraço

escric qualsevol vers

t’abraço

em desperto obro els ulls

t’abraço

m’escapo de l’infern

t’abraço

no sé com perquè sí

t’abraço

begut i buit i encès t’abraço

no et podré abraçar més

t’abraço

l’abraç meu et fereix

t’abraço

me’n vaig et dic adéu

t’abraço

estic aquí no ho veus

t’abraço





Del seu llibre D’equivocar-se així (Empúries).