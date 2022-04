Joan Miró, Dibuix preparatori per a Tapís. 1980 © Francesc Català-Roca.

A finals de la dècada dels setanta, la llavors anomenada Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears va assumir la necessitat d’unificar i millorar la imatge de l’entitat, i va ser llavors quan va néixer la marca ”la Caixa”. La renovació de la imatge es va encarregar a l’agència nord-americana Landor i, a finals del 1979, es va decidir apostar per fer servir la creació d’un artista. I no un de qualsevol, l’encàrrec va ser per a Joan Miró. L’obra resultant de l’encàrrec va ser el monumental Tapís de la Fundació ”la Caixa”, de 5 metres de llarg per 2 d’alt i un pes de més de 200 quilos, fet principalment de llana, cotó i cànem.

El Tapís es va exhibir per primera vegada el novembre del 1980 a l’exposició Joan Miró. Obra gràfica, al Centre Cultural de la Casa Macaya de Barcelona i, posteriorment, va ser exposat a l’entrada del Museu de la Ciència (avui CosmoCaixa) des de la seva inauguració. El 1984 es va traslladar al vestíbul de la nova seu central de l’entitat, a l’avinguda Diagonal on, durant 38 anys, només ha pogut ser apreciat pels treballadors i visitants.

Joan Miró i Josep Royo a La Farinera, amb la maqueta i el tapís de la Fundació ”la Caixa”. Tarragona, octubre de 1980 © Fons F. Català-Roca – Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Després de tants anys, calia abordar un procés de restauració de la peça i de renovació de la vitrina que l’acull. D’aquesta necessitat ha nascut el projecte específic L’estrella de Miró, en què el Tapís s’ha traslladat a una sala del CaixaForum Barcelona fins al 21 de maig de 2022, on, a més de conèixer la història de l’obra a través de textos, imatges i vídeos, donar valor a la tècnica tèxtil i a l’equip de col·laboradors que la van fer possible, s’ha pogut assistir en directe a les sessions de restauració. Una oportunitat única per contemplar de prop una peça artística singular i descobrir-ne, per primera vegada, el revers.

L’obra, creada amb l’artista tèxtil Josep Royo, s’emmarca en el període de maduresa de Miró, durant el qual va simplificar el seu llenguatge visual i va aprofundir en l’exploració tècnica i expressiva de la matèria, com, en aquest cas, el teixit. La curiositat innata de Miró el va impulsar a explorar tècniques d’arrels llunyanes com la ceràmica, l’escultura en bronze i el tapís. Miró i Royo van treballar junts aprenent tècniques l’un de l’altre i van crear 7 grans tapissos murals i 32 tapissos de petit format, anomenats sobreteixims, obres que són a mig camí entre la pintura, el collage i el tapís. La Farinera, una antiga fàbrica de Tarragona, es va convertir en l’espai d’experimentació de la majoria d’aquestes peces.

Joan Miró i Josep Royo a La Farinera, amb la maqueta del tapís de la Fundació ”la Caixa”. Tarragona, juny de 1980 © Fons F. Català-Roca – Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

L’exposició de l’obra serveix també per reivindicar i fer visible el treball de les col·laboradores dels creadors artístics del tapís, un equip format sobretot per dones que va treballar en la confecció de la peça durant mesos. L’equip habitual de teixidores estava format per Glòria Malé, Lolita Martí, Maria Dolors Secall, Florita Sánchez i Xavier Rubio, alumnes de tapisseria de l’Escola d’Art de Tarragona.

A més de la contemplació de l’obra, l’espai on s’ha situat ofereix context històric i una detallada explicació del procés de conservació i restauració dels fils i teixits de què es compon. Arribada la data en què es tanqui la mostra, el Tapís es traslladarà de nou a la seu central de la Fundació ”la Caixa”, a una vitrina de nova creació que permetrà millorar el control de les condicions ambientals de l’espai en què descansarà.