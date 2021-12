Meritxell Cucurella-Jorba dibuixada pel caricaturista Matías a «Amb un sis i un quatre», la secció en què cada setmana retrata poetes.







L’inexorable



Quan tots els teus amors hauran estat

abans amors d’algú altre, quan el quadre

que penja de la paret de la casa on vius

no l’has pintat tu, i dubtes que en pintis mai cap,

si tu escrius i no pintes, quan les cançons

que escoltes et duen lluny, quan passat i futur

et semblen més llicenciosos que l’ara

des d’un cop més et dius i et dubtes tot preguntant-te,

estàs llescant l’inexorable.