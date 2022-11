Catorze et necessita per tirar endavant

Foto: Inés Cornelles



Tirar endavant un digital de cultura en català no és fàcil. Més ben dit: és molt difícil. Ara mateix Catorze es troba en una situació crítica, i necessita com mai el suport dels seus lectors. El nostre futur trontolla, i preferim continuar treballant amb llibertat abans que haver de desvirtuar-nos o haver de tancar la paradeta.



Catorze va néixer el 2014 amb esperit artesanal i amb l’objectiu de remar a favor de la cultura. Hem rebut el Premi Nacional de Cultura, el Premi Comunicació no Sexista, el Premi Lletra de projectes digitals i el Premi Marta Mata. Som un mitjà de divulgació d’allò que es fa en l’àmbit cultural i una plataforma per a la creació literària i artística. Alternem col·laboradors de renom i trajectòria consolidada amb veus noves que busquen i troben una oportunitat de donar-se a conèixer.



Tot plegat ho oferim sense cap mur de pagament i acceptant només anuncis de qualitat (els que depenen d’algoritmes els trobem invasius, i no ens hi sentim còmodes). I en català de cap a peus. Estimem el que fem i ho intentem fer de la millor manera. Però els números no surten. Patim encara les conseqüències de la pandèmia i afrontem l’amenaça de la nova crisi que ve. Fins ara ens aguantàvem amb pinces, i ara pengem d’un fil molt molt molt prim. És per això que us demanem suport econòmic per continuar endavant. Tot el nostre contingut continuarà sent de lliure accés. Però si us agrada el que fem i ens voleu vius, us necessitem. Us donem dues opcions: fer un pagament mensual i fer una donació puntual.



Prement aquest botó, que a partir d’ara podreu trobar a les nostres peces, veureu les opcions de pagament mensual que oferim:

I una donació puntual la podeu fer des d’aquí mateix:

Moltes gràcies. Amb el teu suport, podrem continuar sent, fent i encomanant cultura.