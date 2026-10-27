100 anys (Acords)

Els llençols van contra mi

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: DO SOL→ DO

MImEls llenFAçols van contra DOmi:
MImcrec que FAno trauré ni un DOpeu del SOLllit.
MImM'acriFAbellen pensaDOments SOLbreus
de fiLAmcar-te en SOLun muDOseu.

MImEl diFAari m'entrisDOteix,
MImels seus FAfulls estan tots DOplens SOLde greix.
MImI si enFAxufo la televiDOsiSOLó,
el que LAmveig no és gaiSOLre miDOllor.

FASi poSOLgués doLAmminar el MImtemps,
FAem tancaDOria 100 REmanys en un conLAmvent. SOL
FATornaSOLria més LAmfort i vaMImlent
FAper conDOviure enREmtre la LAm→SOL→DOgent.

MImPer forFAtuna no veuDOré,
MImno tinFAdré aquest imDOmens SOLplaer
MImde presenFAciar la fi del DOmón, SOLon
ens maLAmleirem per SOLser com DOsom.

FASi poSOLgués doLAmminar el MImtemps,
FAem tancaDOria 100 REmanys en un conLAmvent. SOL
FATornaSOLria més LAmfort i vaMImlent
FAper conDOviure enREmtre la LAm→SOL→DOgent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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