La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
DO SOL→ DO MImEls llen FAçols van contra DOmi: MImcrec que FAno trauré ni un DOpeu del SOLllit. MImM'acri FAbellen pensa DOments SOLbreus
de fi
LAmcar-te en SOLun mu DOseu. MImEl di FAari m'entris DOteix, MImels seus FAfulls estan tots DOplens SOLde greix. MImI si en FAxufo la televi DOsi SOLó,
el que
LAmveig no és gai SOLre mi DOllor. FASi po SOLgués do LAmminar el MImtemps, FAem tanca DOria 100 REmanys en un con LAmvent. SOL FATorna SOLria més LAmfort i va MImlent FAper con DOviure en REmtre la LAm→ SOL→ DOgent. MImPer for FAtuna no veu DOré, MImno tin FAdré aquest im DOmens SOLplaer MImde presen FAciar la fi del DOmón, SOLon
ens ma
LAmleirem per SOLser com DOsom. FASi po SOLgués do LAmminar el MImtemps, FAem tanca DOria 100 REmanys en un con LAmvent. SOL FATorna SOLria més LAmfort i va MImlent FAper con DOviure en REmtre la LAm→ SOL→ DOgent.
de fi
el que
ens ma