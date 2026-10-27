DOL'hivern és un crit apagat,
MImla soledat s'ha fos callant,
LAmels teus colors s'escampen
SOLi la màgia amb ells.
DOEts la sortida a un laberint,
MImun llibre d'aire mai escrit.
LAmEt trec l'abric i espolso
SOLnúvols de febrer.
REmEt veig de lluny, et FAveig ballant,
LAmet veig flotant amb l'aiDOre,
REmet veig de prop,
FAet veig i crec en tot… SOL
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
DOÉs març i s'obren els terrats,
MIml'aigua rellisca pels carrers,
LAmm'abraces a les places
SOLdaurades sota el sol.
DOEm mires i es desperta el cel,
MImi el cel vol llum i dos petons,
LAmun fet de llavi fi
i SOLl'altre més gruixut.
REmI no, i no, i FAno
m'importa LAmque miri la DOgent.
REmI no, i no, i FAno
i a tu tamSOLpoc.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
DOÉs un 12 de març,
MImt'acabo de conèiLAmxer
i sé que mai no és SOLtard.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.