12 de març (Acords)

L'hivern és un crit apagat

Acords Acords
Màia
DOL'hivern és un crit apagat,
MImla soledat s'ha fos callant,
LAmels teus colors s'escampen
SOLi la màgia amb ells.

DOEts la sortida a un laberint,
MImun llibre d'aire mai escrit.
LAmEt trec l'abric i espolso
SOLnúvols de febrer.

REmEt veig de lluny, et FAveig ballant,
LAmet veig flotant amb l'aiDOre,
REmet veig de prop,
FAet veig i crec en tot… SOL

FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.

DOÉs març i s'obren els terrats,
MIml'aigua rellisca pels carrers,
LAmm'abraces a les places
SOLdaurades sota el sol.

DOEm mires i es desperta el cel,
MImi el cel vol llum i dos petons,
LAmun fet de llavi fi
i SOLl'altre més gruixut.

REmI no, i no, i FAno
m'importa LAmque miri la DOgent.
REmI no, i no, i FAno
i a tu tamSOLpoc.

FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.

REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL
REmOh! OFAooLAmoh! SOL

DOÉs un 12 de març,
MImt'acabo de conèiLAmxer
i sé que mai no és SOLtard.

FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.
FAEh! La primaveDOra
és rossa amb els ulls neSOLgres
i em troba dins d'una LAmcançó.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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