13 de maig (Acords)

Marcant el pas

Acords Acords
Fes-te Fotre
LA# DO

LA#Marcant el pas
que en han enDOsenyat.

No poLA#dré anar
més lluny del LA#destí fixat,
somnis trencats, que no DOpassaran.

S'enfonLA#saran.

FAQuan caic i desRE#perto,
LA#em deixo anar, SOL
confonc la realitat. DO

SOL#Només hi som els dos
DOtrencat la cara al món
i SOL#crido per no tornar-me SOLboig.

Ara DOm'està MImFA
senMImtir-me del SOLrevés,
ara em DOqueda MImFA
baiMImxar junts a SOLl'infern
REmabans de marxar.

FAEt vull demanar:
LA#sigues feliç,
és el meu DOsomni.

Fes-DOme un favor:
deLA#dica'm
un DOsomriure dolç.

LA# DO

Tot just quan FAcaic i m'esRE#panto
LA#d'aquesta llum,
SOLd'aquest soroll intens. DO

SOL#No serveix de res
doDOnar-hi voltes un cop més.
SOL#Deixo córrer per un SOLtemps.

Ara DOm'està MImFA
senMImtir-me del SOLrevés,
ara em DOqueda MImFA
baiMImxar junts a SOLl'infern
REmabans de marxar.

Tot just quan FAcaic i m'esRE#panto
LA#d'aquesta llum,
SOLd'aquest soroll intens. DO

SOL# DO SOL#

Ara m'esLA#tà bé…

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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