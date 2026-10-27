LA# DO
LA#Marcant el pas
que en han enDOsenyat.
No poLA#dré anar
més lluny del LA#destí fixat,
somnis trencats, que no DOpassaran.
S'enfonLA#saran.
FAQuan caic i desRE#perto,
LA#em deixo anar, SOL
confonc la realitat. DO
SOL#Només hi som els dos
DOtrencat la cara al món
i SOL#crido per no tornar-me SOLboig.
Ara DOm'està MImbé FA
senMImtir-me del SOLrevés,
ara em DOqueda MImbé FA
baiMImxar junts a SOLl'infern
REmabans de marxar.
FAEt vull demanar:
LA#sigues feliç,
és el meu DOsomni.
Fes-DOme un favor:
deLA#dica'm
un DOsomriure dolç.
LA# DO
Tot just quan FAcaic i m'esRE#panto
LA#d'aquesta llum,
SOLd'aquest soroll intens. DO
SOL#No serveix de res
doDOnar-hi voltes un cop més.
SOL#Deixo córrer per un SOLtemps.
Ara DOm'està MImbé FA
senMImtir-me del SOLrevés,
ara em DOqueda MImbé FA
baiMImxar junts a SOLl'infern
REmabans de marxar.
Tot just quan FAcaic i m'esRE#panto
LA#d'aquesta llum,
SOLd'aquest soroll intens. DO
SOL# DO SOL#
Ara m'esLA#tà bé…
DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.