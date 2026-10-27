LA♭Tot va començar curiosament a un cotxe groc, RE♭d'aquells que quan veus et criden sempre l'atenció. Ens FAmvolíem conèixer perquè estava clar que MI♭tanta confiança és molt xunga d'agafar.
Una platja i birra, el somni de tothom, RE→RE♭MI♭ i alguna guitarra donant to a la situació. RE→RE♭MI♭ En un paradís perdut, perdut de veritat, RE→RE♭MI♭ vam passar una nit que jo sempre guardaré al cap. RE→RE♭MI♭
LA♭Ets, ets, MI♭ets, RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival. LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals. RE♭Ets, MI♭ets, LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car RE♭el que donaria per tenir-MI♭te tota la vida… i 13 dies més.
LA♭I així és com comença aquest bonic relat, RE♭ple de borratxeres i en una festa constant. FAmEl que la música ha ajuntat… que no ho separi MI♭la distància.
I així és com comença aquest bonic reRE→lat, RE♭MI♭ ple de borratxeres i en una festa consRE→tant. RE♭MI♭ I així és com comença la nostra amisRE→tat, RE♭MI♭ sé que sona cursi, però t'ho volia canRE→tar… RE♭MI♭
LA♭Ets, ets, MI♭ets, RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival. LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals. RE♭Ets, MI♭ets, LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car RE♭el que donaria per teMI♭nir-te tota la vida.
FAmHem plorat d'aleMI♭gria i hem riRE♭gut per tonteries FAmi és que a MI♭tontes no RE♭ens guanya ningú. FAmHem plorat d'alegriMI♭a i hem rigut RE♭per tontes tonteries. FAmJo per ara només et vull dir MI♭que lo poc agraciat que RE♭és el món, amb tu es fa més bonic.
LA♭MI♭RE♭MI♭
LA♭
Ets, ets, MI♭ets, RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival. LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals. RE♭Ets, MI♭ets, LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car RE♭el que donaria per teMI♭nir-te tota la vida. LA♭El que donaria per tenir-te tota la viMI♭da … i 13 dies LA♭més.