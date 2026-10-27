13 dies més (Acords)

Tot va començar curiosament a un cotxe groc

Acords Acords
Suu
suu natural
suu natural
LA♭

LA♭Tot va començar curiosament a un cotxe groc,
RE♭d'aquells que quan veus et criden sempre l'atenció.
Ens FAmvolíem conèixer perquè estava clar que
MI♭tanta confiança és molt xunga d'agafar.

Una platja i birra, el somni de tothom, RE→ RE♭ MI♭
i alguna guitarra donant to a la situació. RE→ RE♭ MI♭
En un paradís perdut, perdut de veritat, RE→ RE♭ MI♭
vam passar una nit que jo sempre guardaré al cap. RE→ RE♭ MI♭

LA♭Ets, ets, MI♭ets,
RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival.
LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals.
RE♭Ets, MI♭ets,
LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car
RE♭el que donaria per tenir-MI♭te tota la vida… i 13 dies més.

LA♭I així és com comença aquest bonic relat,
RE♭ple de borratxeres i en una festa constant.
FAmEl que la música ha ajuntat… que no ho separi MI♭la distància.

I així és com comença aquest bonic reRE→lat, RE♭ MI♭
ple de borratxeres i en una festa consRE→tant. RE♭ MI♭
I així és com comença la nostra amisRE→tat, RE♭ MI♭
sé que sona cursi, però t'ho volia canRE→tar… RE♭ MI♭

LA♭Ets, ets, MI♭ets,
RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival.
LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals.
RE♭Ets, MI♭ets,
LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car
RE♭el que donaria per teMI♭nir-te tota la vida.

FAmHem plorat d'aleMI♭gria i hem riRE♭gut per tonteries
FAmi és que a MI♭tontes no RE♭ens guanya ningú.
FAmHem plorat d'alegriMI♭a i hem rigut RE♭per tontes tonteries.
FAmJo per ara només et vull dir MI♭que lo poc agraciat que RE♭és el món, amb tu es fa més bonic.

LA♭ MI♭ RE♭ MI♭

LA♭

Ets, ets, MI♭ets,
RE♭com la dutxa desMI♭prés d'un festival.
LA♭Em fas volar… el cap ple de pardals, el cap ple de parMI♭dals.
RE♭Ets, MI♭ets,
LA♭tantes coses que em costa expliMI♭car
RE♭el que donaria per teMI♭nir-te tota la vida.
LA♭El que donaria per tenir-te tota la viMI♭da
… i 13 dies LA♭més.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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