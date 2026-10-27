LAmAcí tens la meua veu,
llança-FAla ben lluny que SOLno s’escolte
ni l’eco de LAml’ego.
DOQue si el ganivet talla la carn,
FAles nostres mans tindran la sang
DOi tacarem la innocència.
LAm FA SOL LAm
LAmPren la meua veu i alça-la,
FAcanta-li a l’amor
SOLinsondable i terriLAmble.
LAmI als nostres caps tots els versicles i fragments
FAque ningú mai ha entès,
SOLde mentides plausiLAmbles.
Si LAmm’insultes, m’enamore,
si vols FAfer la guerra amb mi,
si moDOrim, quedarà la meua SOLveu.
LAm FA SOL LAm
LAmPren el meu cervell i folla-te’l,
FAexcitat amb ell.
SOLQue siga memoLAmrable.
LAmSi el meu silenci no ha servit,
FAesperaré que crides contra mi.
SOLI seràs imbaLAmtible.
DOQue si el ganiSOLvet talla la FAcarn,
les nostres mans tindran la DOsang
i SOLtacarem la innoLAmcència.
Si LAmm’insultes, m’enamore,
si vols FAfer la guerra amb mi,
si moDOrim, quedarà la meua SOLveu.
I LAmaniré on estaràs tu.
Que tan FAsols som un segon de món.
Qui s’oDOblida i qui recorSOLda,
cent-LAmquaranta mil caràcters i un dolor.
FA→ DO SOL x2
LAm x4
Si LAmm’insultes, m’enamore,
si vols FAfer la guerra amb mi,
si moDOrim, quedarà la meua SOLveu.
I LAmaniré on estaràs tu.
Que tan FAsols som un segon de món.
Qui s’oDOblida i qui recorSOLda,
cent-LAmquaranta mil caràcters i un dolor.
On estaré FAjo, on estaràs DOtu?
SOLCent-quaranta mil caràcters.
LAm FA SOL LAm x2
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