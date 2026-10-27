MICau el cel roDO#mgent sobre l'esFA#mquena de qui érem fa un SItemps, MItot ha quedat reDO#mduït en un "t'eFA#mnyoro, però així soc feSIliç.
MIHi ha una veu que em DO#mdiu que FA#mtorni, que encara no esSItàs prou lluny, MIrevivint en el DO#mdubte, FA#mi ara no sé escaSIpar.
FA#mDe nit he sorSItit a ballar, FA#mpells morenes, suSIor i tirants. FA#mRecorda-ho per SIquan no et pugui MIcantar.
FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port, les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol, FA#mquinze dies de SI"no vull marxar, tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.
Ja no sento el soFA#mroll que ho SIva gelar MItot, i els dies pasDO#msen de llarg, i FA#mjo ja tinc deu discs d'aSImor. MIJa m'he escolDO#mtat les cançons per reFA#mmoure'm parlant en pasSIsat. MII de tant busDO#mcar-te en el buit m'he disFA#mtret i la nit s'ha esSIcapat, MIque la pluja quan DO#mcau, saps, que és diFA#mferent ara que fa caSIlor.
FA#mDe nit he sortit SIa ballar, FA#mpells morenes, suSIor i tirants, FA#mme n'he adonat que no eSIren els teus ulls, MIja no eren els teus ulls.
FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port, les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol, FA#mquinze dies de "no SIvull marxar, tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà. FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port, les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol, FA#mquinze dies de "no SIvull marxar, tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.
Ja no sento el soFA#mroll que ho SIva gelar FA#mtot, i es dibuixa una iDO#mmatge darrere aquell FA#mvidre, i comptant els diumenges perMIquè arribin els quinze SIdies, FA#mperò el sol a poc a MIpoc m'acarona la LApell i desglaça el reMIcord.
FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port, les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol, FA#mquinze dies de "no SIvull marxar, tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.
FA#mI aquí estic, viSIvint el moment tan eDO#m→fímer quan SI→passa un esLAtel, FA#mnomés desitjo seSIguir sentint lluny el soMI→LAroll.
FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port, les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol, FA#mquinze dies de "no SIvull marxar, tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.