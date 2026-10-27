15 dies (Acords)

Cau el cel rogent

Acords Acords
Alérgicas al Polen
MICau el cel roDO#mgent
sobre l'esFA#mquena de qui érem fa un SItemps,
MItot ha quedat reDO#mduït en un "t'eFA#mnyoro,
però així soc feSIliç.

MIHi ha una veu que em DO#mdiu
que FA#mtorni, que encara no esSItàs prou lluny,
MIrevivint en el DO#mdubte,
FA#mi ara no sé escaSIpar.

FA#mDe nit he sorSItit a ballar,
FA#mpells morenes, suSIor i tirants.
FA#mRecorda-ho per SIquan no et pugui MIcantar.

FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port,
les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol,
FA#mquinze dies de SI"no vull marxar,
tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.

Ja no sento el soFA#mroll que ho SIva gelar MItot,
i els dies pasDO#msen de llarg,
i FA#mjo ja tinc deu discs d'aSImor.
MIJa m'he escolDO#mtat les cançons per
reFA#mmoure'm parlant en pasSIsat.
MII de tant busDO#mcar-te en el buit
m'he disFA#mtret i la nit s'ha esSIcapat,
MIque la pluja quan DO#mcau, saps,
que és diFA#mferent ara que fa caSIlor.

FA#mDe nit he sortit SIa ballar,
FA#mpells morenes, suSIor i tirants,
FA#mme n'he adonat que no eSIren els teus ulls,
MIja no eren els teus ulls.

FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port,
les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol,
FA#mquinze dies de "no SIvull marxar,
tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.
FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port,
les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol,
FA#mquinze dies de "no SIvull marxar,
tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.

Ja no sento el soFA#mroll que ho SIva gelar FA#mtot,
i es dibuixa una iDO#mmatge darrere aquell FA#mvidre,
i comptant els diumenges perMIquè
arribin els quinze SIdies,
FA#mperò el sol a poc a MIpoc
m'acarona la LApell
i desglaça el reMIcord.

FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port,
les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol,
FA#mquinze dies de "no SIvull marxar,
tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.

FA#mI aquí estic, viSIvint el moment
tan eDO#m→fímer quan SI→passa un esLAtel,
FA#mnomés desitjo seSIguir sentint lluny el soMI→LAroll.

FA#mCorrent amb sanSIdàlies pel port,
les gaDO#m→vines voSI→lant sobre el LAsol,
FA#mquinze dies de "no SIvull marxar,
tovaDO#m→llola i geSI→lat a la LAmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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