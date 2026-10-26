180º (Acords)

Avui potser és massa tard, però ho haurem d'intentar

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
Intro: SOL DO RE# x2

SOLAvui potser és massa REtard, però ho haurem d'intenLAmtar.
Tot és possible i DOtot es pot guaSOLnyar.
El sol pot sortir de SImnit i un elefant pot voLAmlar
i, si ho desitges molt, DOtu també poSOLdràs.

SOLAvui potser és massa REtard, però ho haurem d'intenLAmtar.
Pels qui han de vindre i DOpels qui van marSOLxar.
Plantem-li cara al SImmoment; si ells afluixen, apreLAmtem.
Unim la rauxa i el DOseny fins que guaSOLnyem.

SOLAra és el moSImment, no paraMImrem. Farem giDOrar la roda.
SOLComença a avanREçar, no paraDOrà.
SOLAra és el moSImment, no paraMImrem, fem-la giLArar,
que aDOvui comença el REteu deSOLmà. DO RE#

SOLÉs l'hora dels invenREtors, ho haurem de fer difeLAmrent.
Caldrà que hi sigui totDOhom i ser vaSOLlents.
Caldrà omplir de coSImlors les mirades de la LAmgent.
És l'hora dels somiaDOdors i del joSOLvent.

I si al final SImno ens rendim, MImobrint-nos per DOsempre al món,
SOLsense perdre de REvista mai qui DOsom,
SOLesperarem la SImgran nit i noMImmés ens farem LAforts,
trebaDOllant per que hi arriREbi totSOLhom.

SOLAra és el moSImment, no paraMImrem. Farem giDOrar la roda.
SOLComença a avanREçar, no paraDOrà.
SOLAra és el moSImment, no paraMImrem, fem-la giLArar,
que aDOvui comença el REteu deSOLmà.

DOGirem la SOLroda. REBusquem la LAmforça per guaDOnyar.
Saps que ninSOLgú ens podrà REtòrcer.
DOGirem la SOLroda. RENo esperaLAmrem a deDOmà.
Fa temps que LAsabem la resREposta.

SOL SIm MIm DO SOL RE DO
SOL SIm MIm LA SOL RE

SOLAra és el moSImment, no paraMImrem. Farem giDOrar la roda.
SOLComença a avanREçar, no paraDOrà.
SOLAra és el moSImment, no paraMImrem, fem-la giLArar,
que aDOvui comença el REteu,
que aDOvui comença el REteu,
que aRE#vui comença el FAteu deSOLmà.

SOL DO RE# x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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