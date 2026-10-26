Intro:
SOL DO RE# x2 SOLAvui potser és massa REtard, però ho haurem d'inten LAmtar.
Tot és possible i
DOtot es pot gua SOLnyar.
El sol pot sortir de
SImnit i un elefant pot vo LAmlar
i, si ho desitges molt,
DOtu també po SOLdràs. SOLAvui potser és massa REtard, però ho haurem d'inten LAmtar.
Pels qui han de vindre i
DOpels qui van mar SOLxar.
Plantem-li cara al
SImmoment; si ells afluixen, apre LAmtem.
Unim la rauxa i el
DOseny fins que gua SOLnyem. SOLAra és el mo SImment, no para MImrem. Farem gi DOrar la roda. SOLComença a avan REçar, no para DOrà. SOLAra és el mo SImment, no para MImrem, fem-la gi LArar,
que a
DOvui comença el REteu de SOLmà. DO RE# SOLÉs l'hora dels inven REtors, ho haurem de fer dife LAmrent.
Caldrà que hi sigui tot
DOhom i ser va SOLlents.
Caldrà omplir de co
SImlors les mirades de la LAmgent.
És l'hora dels somia
DOdors i del jo SOLvent.
I si al final
SImno ens rendim, MImobrint-nos per DOsempre al món, SOLsense perdre de REvista mai qui DOsom, SOLesperarem la SImgran nit i no MImmés ens farem LAforts,
treba
DOllant per que hi arri REbi tot SOLhom. SOLAra és el mo SImment, no para MImrem. Farem gi DOrar la roda. SOLComença a avan REçar, no para DOrà. SOLAra és el mo SImment, no para MImrem, fem-la gi LArar,
que a
DOvui comença el REteu de SOLmà. DOGirem la SOLroda. REBusquem la LAmforça per gua DOnyar.
Saps que nin
SOLgú ens podrà REtòrcer. DOGirem la SOLroda. RENo espera LAmrem a de DOmà.
Fa temps que
LAsabem la res REposta. SOL SIm MIm DO SOL RE DO SOL SIm MIm LA SOL RE SOLAra és el mo SImment, no para MImrem. Farem gi DOrar la roda. SOLComença a avan REçar, no para DOrà. SOLAra és el mo SImment, no para MImrem, fem-la gi LArar,
que a
DOvui comença el REteu,
que a
DOvui comença el REteu,
que a
RE#vui comença el FAteu de SOLmà. SOL DO RE# x2 SOL
Tot és possible i
El sol pot sortir de
i, si ho desitges molt,
Pels qui han de vindre i
Plantem-li cara al
Unim la rauxa i el
que a
Caldrà que hi sigui tot
Caldrà omplir de co
És l'hora dels somia
I si al final
treba
que a
Saps que nin
Fa temps que
que a
que a
que a