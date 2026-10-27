SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA
SIm RE SIm FA#
SIm RE LA SIm x2
SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA
SImEm vas conLAtar com els maSImtaren
a les preLAsons d’oblit i horREror
MImamb l’espeLArança afuseSImllada
SOLescrita en LAllàgrimes de FA#foc.
SImVas marxar LAen llargues coSImlumnes
pels camins LAde fred i doRElor;
MImcames i LAcors plens de feSImrides,
SOLaquell mil nou-LAcents trenta-FA#nou.
SImRenaix la meLAmòria.
SImRenaix la consciLAència.
SImRenaix l’esLAperança.
SImRenaix la vicLAtòria.
SIm RE SIm FA#
SIm RE LA SIm x2
SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA
SImEm vas parLAlar del llarg eSImxili
a les preLAsons del teu reREcord
MImamb l’enyoLArança derroSImtada
SOLescrita en LAllàgrimes de FA#foc.
SImVas tornar LAamb cara enveSImllida,
sense reLAnúncies ni reREmors,
MImamb la feLArida en la miSImrada
SOLd’aquell mil nou-LAcents trenta-FA#nou.
SImRenaix la meLAmòria.
SImRenaix la consciLAència.
SImRenaix l’esLAperança.
SImRenaix la vicLAtòria.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.