1939 (Acords)

Em vas contar com els mataren

Acords Acords
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SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA

SIm RE SIm FA#
SIm RE LA SIm x2

SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA

SImEm vas conLAtar com els maSImtaren
a les preLAsons d’oblit i horREror
MImamb l’espeLArança afuseSImllada
SOLescrita en LAllàgrimes de FA#foc.

SImVas marxar LAen llargues coSImlumnes
pels camins LAde fred i doRElor;
MImcames i LAcors plens de feSImrides,
SOLaquell mil nou-LAcents trenta-FA#nou.

SImRenaix la meLAmòria.
SImRenaix la consciLAència.
SImRenaix l’esLAperança.
SImRenaix la vicLAtòria.

SIm RE SIm FA#
SIm RE LA SIm x2

SOL SIm SOL SIm
SOL SIm LA

SImEm vas parLAlar del llarg eSImxili
a les preLAsons del teu reREcord
MImamb l’enyoLArança derroSImtada
SOLescrita en LAllàgrimes de FA#foc.

SImVas tornar LAamb cara enveSImllida,
sense reLAnúncies ni reREmors,
MImamb la feLArida en la miSImrada
SOLd’aquell mil nou-LAcents trenta-FA#nou.

SImRenaix la meLAmòria.
SImRenaix la consciLAència.
SImRenaix l’esLAperança.
SImRenaix la vicLAtòria.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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